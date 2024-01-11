Здоровье 11 января 2024, 15:37 Гастроэнтеролог Якушева рассказала, что горечь во рту может появляться из-за курения или пригоревшей пищи

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Если человек начал жаловаться на горечь во рту, то у этого может быть несколько причин. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала гастроэнтеролог Елена Якушева.

Она объяснила, что чаще всего горечь появляется из-за подгоревшей пищи. Тогда проблема решается очень просто — с помощью нескольких глотков чистой воды. Кроме того, неприятный привкус порой бывает из-за курения. Также, добавила Общественная Служба Новостей, причина может крыться в изменении вкусовых ощущений с возрастом.

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