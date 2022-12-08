Здоровье 08 декабря 2022, 23:44 Гастроэнтеролог Ивашкин назвал провоцирующие набор веса напитки Гастроэнтеролог Ивашкин заявил, что употребление Coca-Cola приводит к быстрому набору веса

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Употребление Coca-Cola и других напитков с высоким содержанием сахара способно привести к быстрому набору веса. Такой информацией поделился главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Медик пояснил, в составе газировки присутствует много сахара, а иногда и кофеин. Употребление таких напитков провоцирует ожирение.

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Кроме того, Coca-Cola опасна и для состояния сердца, так как увеличивает частоту сокращений.

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