28 февраля 2024, 17:59
Гастроэнтеролог Иванова предостерегла от употребления животного белка при воспалении и вирусах
Животные белки, которые считаются главным «строителем» клеток организма, порой стоит ограничивать. Об этом сайту «Страсти» рассказала гастроэнтеролог Ирина Иванова.
Она объяснила, что существует понятие режима экономии белка. Он проявляется в том, что вещество накапливается и сгущает кровь. Именно поэтому при болезни часто нет аппетита. Как добавил сайт KP.RU, по этой причине при вирусах лучше отказываться от животного белка, который мы получаем из мяса и молочной продукции.
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«Людям во время сильного воспаления при вирусной инфекции минимум три дня нельзя есть животный белок, зато можно разнообразить рацион зеленью и жирами (сливочное или топленое масло), — посоветовала врач.
Врачи
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