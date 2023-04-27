Здоровье 27 апреля 2023, 12:11 Гастроэнтеролог Хазан назвала свеклу и морковь самыми полезными продуктами для кишечника

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Сбалансированное питание должно включать в себя продукты, богатые пробиотиками и клетчаткой. О самой полезной пище для работы кишечника рассказала американский гастроэнтеролог Сабина Хазан, сообщил сайт Solenka.Info.

Врач посоветовала добавить в свой рацион свеклу, морковь, шпинат и сладкий картофель. В этих продуктах содержится большое количество полезной клетчатки, которая благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

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Как сообщило Nation News, поддержать здоровье кишечника также способна регулярная физическая активность.