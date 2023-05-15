Здоровье 15 мая 2023, 22:16 Гастроэнтеролог Харлов рассказал, какие заболевания ЖКТ возникают из-за стресса Гастроэнтеролог Харлов заявил, что стресс может вызвать язвенную болезнь

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Продолжительный стресс может спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта. Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов рассказал, какие болезни возникают из-за нервов. Об этом сообщила Pravad.Ru.

По словам медика, при стрессе все процессы в желудке замедляются. Из-за этого пища начинает бродить и гнить, из-за чего среда становится токсичной. Такое состояние может стать причиной гастрита, дуоденита и геморроя, язвенной болезни, специфического язвенного колита и болезни Крона.

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«Это наиболее страшные вещи. А если человек долго не будет пытаться вылечиться, то увеличивается риск колоректального рака. Рак кишечника становится очень реальным», — пояснил Харлов.