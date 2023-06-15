Здоровье 15 июня 2023, 13:23 Гастроэнтеролог Харлов объяснил, чем опасна уличная еда Врач Харлов: если еда лежит на солнце, внутри происходят процессы разложения

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Если еда долгое время лежит на солнце, внутри продолжаются процессы разложения и ферментации бактериями. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» сообщил врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.

Уличная еда тем и опасна, что хранится не в безопасных условиях.

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«То есть в течение короткого промежутка времени при удачных обстоятельствах в пище может народиться огромное количество бактерий», — добавил врач.

В том случае, если человек употребил большое количество такой пищи, в его организме может начаться процесс токсикоинфекции. Подобное состояние может привести даже к летальному исходу, резюмировал Харлов.