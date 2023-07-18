18 июля 2023, 16:43
Гастроэнтеролог Глушко сообщила, что ротавирусная инфекция развивается постепенно
Врач-гастроэнтеролог Ольга Глушко в разговоре с изданием «Газета.Ru» сообщила, что ротавирусная инфекция, в отличие от отравления, развивается постепенно.
Инкубационный период вируса длится от двух до пяти дней. Чаще всего он проникает в организм с продуктами, зараженной водой или воздушно-капельным путем.
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При пищевом отравлении человек может ощущать тошноту через два-четыре часа после приема пищи. Потом к тошне добавляется рвота и диарея. У некоторых людей может болеть голова и повышаться температура.
Врачи
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