22 ноября 2022, 13:09
Гастроэнтеролог Филатова посоветовала пережевывать пищу не менее 30 раз
Врач-гастроэнтеролог, терапевт Ирина Филатова в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что пищу необходимо пережевывать не менее 30 раз, чтобы не чувствовать тяжести в желудке.
По словам медика, большая часть людей делают всего восемь-девять жевательных движений.
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«Таким образом, процесс усваивания пищи начинается в ротовой полости. Но если жевать быстро, он не успевает запуститься», — добавила врач.
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Филатова подчеркнула, что чем медленнее человек ест, тем больше у него шансов не употребить лишнего и избежать набора веса.
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