Гастроэнтеролог Фарбер: злоупотребление жирной пищей приводит к развитию рака кишечника | 360°

Здоровье 29 августа 2023, 13:58 Гастроэнтеролог Фарбер: злоупотребление жирной пищей приводит к развитию рака кишечника

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Чрезмерное употребление жирной пищи и фастфуда становится причиной возникновения рака кишечника. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также к развитию опухолевого заболевания может привести злоупотребление жареным мясом. Организму человека необходимо большое количество клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах.

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Врач отметил, что риски возникновения заболевания также могут повысить малоподвижный образ жизни и вредные привычки, сообщил сайт kp.ru.