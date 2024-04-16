Здоровье 16 апреля 2024, 15:55 Гастроэнтеролог Фарбер посоветовал выбирать для шашлыка курицу или индейку

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В качестве мяса для шашлыка отлично подойдут курица или индейка, очищенные от кожи. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, также можно отдать предпочтение рыбному шашлыку. Такое блюдо насытит организм необходимым белком, при этом готовится оно довольно быстро.

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Фарбер напомнил, что маринад сокращает срок хранения мяса до 24 часов. Лучшим вариантом для данного соуса станет винный или яблочный уксус со специями и луком, отметил врач.