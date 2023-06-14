Здоровье 14 июня 2023, 19:50 Гастроэнтеролог Евстигнеева: некачественный сон может привести к нарушению пищеварения

Читать 360tv в

Сон напрямую связан с работой пищеварительной системы. При его недостатке у человека могут развиваться болезни желудочно-кишечного тракта, сообщили «Дни.ру».

Некачественный и неполноценный сон отражается на работе пищеварительной системы, вызывая сбои в ее функционировании. Также проблемы в ЖКТ могут спровоцировать переживания и хронические стрессы.

Реклама

Отмечается, что отход ко сну в поздние часы зачастую становится причиной ночных перееданий.