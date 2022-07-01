Гастроэнтеролог Есакова заявила, кому стоит отказаться от употребления яблок

Фрукты являются очень полезным продуктом, однако некоторым людям стоит отказаться от их употребления. Таким мнением поделилась гастроэнтеролог Екатерина Есакова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

«Кислые сорта яблок противопоказаны людям, страдающим гастритами, язвенными заболеваниями желудка и 12-перстной кишки. В этих случаях лучше использовать термически обработанные яблоки — запеченные или яблочное суфле», — рассказала медик.

Есакова пояснила также, что фруктоза, которая в избытке содержится в яблоках, способна провоцировать вздутие живота. Такого состояния лучше избегать людям с функциональными расстройствами ЖКТ, передал сайт kp.ru.