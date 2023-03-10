Здоровье 10 марта 2023, 13:22 Гастроэнтеролог Есакова рассказала, кому не следует употреблять красное мясо

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Гастроэнтеролог «Теледоктор24» Екатерина Есакова в разговоре с изданием «Газета.Ru» рассказала, кому не следует есть красное мясо, либо ограничить его употребление.

По словам специалиста, красное мясо повышает уровень холестерина и артериального давления.

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«Частое употребление говядины, свинины, повышает уровень холестерина и артериального давления, а вместе эти проблемы усиливают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — процитировал kp.ru специалиста.

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Людям с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями лучше воздержаться от такой пищи, резюмировала Есакова.