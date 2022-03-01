Гастроэнтеролог Дина Вагнер рассказала, как есть блины без вреда для здоровья

Масленица — прекрасный повод поесть блинов, но в их количестве себя лучше все же ограничивать, считает врач-гастроэнтеролог Дина Вагнер. Мнением специалиста поделился сайт «Русская планета» со ссылкой на сайт минздрава Свердловской области.

Блины лучше есть не каждый день. Приготовить масленичное блюдо можно два-три раза в неделю. При этом в день врач рекомендует съедать не более трех блинов. Блины — тяжелая и жирная пища, они могут вызвать обострение хронических заболеваний поджелудочной железы и желчных путей, находящиеся в ремиссии.