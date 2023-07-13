13 июля 2023, 14:22
Гастроэнтеролог Дианова заявила, что фастфуд может вызвать панкреатит
Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова сообщила, что фастфуд опасен, в первую очередь, тем, что может вызвать токсикоинфекцию, холецистит или панкреатит. Ее слова передала «Вечерняя Москва».
К фастфуду относится вся еда, приготовленная на улице. По словам медика, она опасна тем, что готовится в условиях, где не соблюдаются санитарные нормы, написали «Дни.ру».
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Долгосрочный фастфуд, который готовится в ресторанах быстрого питания, менее опасный, чем уличный. Но главная его проблема заключается в том, что он не содержит в себе питательных веществ. Там много сахара, соли и жира, добавила врач.
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