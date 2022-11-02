Гастроэнтеролог Дианова рекомендовала не ужинать перед сном | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 19:14 Гастроэнтеролог Дианова рекомендовала не ужинать перед сном

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Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что ужинать прямо перед сном опасно для организма. Это нарушает пищеварительные процессы, передала «Вечерняя Москва».

По данным НСН, регулярные поздние ужины приведут к тому, что организм начнет хуже переваривать пищу. В результате могут начаться запоры и проблемы с оттоком желчи.

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Если вечером очень хочется есть, следует выбрать что-то легкое, например, салат, кисломолочные продукты или сушеные яблоки, заключила Дианова.

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