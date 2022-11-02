Гастроэнтеролог Дианова рекомендовала не ужинать перед сном | 360°

02 ноября 2022, 19:14
Гастроэнтеролог Дианова рекомендовала не ужинать перед сном
Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что ужинать прямо перед сном опасно для организма. Это нарушает пищеварительные процессы, передала «Вечерняя Москва».
По данным НСН, регулярные поздние ужины приведут к тому, что организм начнет хуже переваривать пищу. В результате могут начаться запоры и проблемы с оттоком желчи.
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Если вечером очень хочется есть, следует выбрать что-то легкое, например, салат, кисломолочные продукты или сушеные яблоки, заключила Дианова.
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Еда
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