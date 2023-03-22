22 марта 2023, 23:40
Гастроэнтеролог Дианова рассказала о лучшем варианте перекуса
Гастроэнтеролог Дианова посоветовала перекусывать овощами
Овощная нарезка является одним из наиболее полезных видов перекуса. Таким мнением поделилась врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова, передала «Вечерняя Москва».
«Морковь, перец, огурец и сельдерей — очень вкусное сочетание», — передал слова медика RT.
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Она пояснила, что в овощах содержится очень мало калорий. Из-за этого подобный перекус не обернется появлением лишних килограммов. Также диетолог подчеркнула, что из овощей можно сделать салат, добавив в качестве заправки греческий йогурт.
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