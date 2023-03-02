Здоровье 02 марта 2023, 15:08 Гастроэнтеролог Дианова посоветовала отказаться от меда людям с лишним весом Врач Дианова: мед — это тот же сахар Unsplash

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, кому не следует увлекаться медом.

В первую очередь она указала на людей с лишним весом и аллергией, а также на тех, кто болеет сахарным диабетом.

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«Прежде всего мед не стоит есть тем, у кого аллергия. Также не думаю, что его следует употреблять тем, у кого имеется сахарный диабет и лишний вес. Потому что все равно это тот же сахар», — сообщила медик.

Также не стоит есть мед тем, у кого обнаружили жировой гепатоз. Мед, по словам Диановой, будет лишь усугублять проблему из-за содержащейся в нем фруктозы.

Тем, кто не имеет противопоказаний, можно съедать одну-две чайные ложки этого продукта в день. По данным Всемирной организации здравоохранения, нормой употребления сахара считается до 50 граммов в сутки.

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