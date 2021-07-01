Гастроэнтеролог дал советы по поддержке микрофлоры во время приема антибиотиков

Гастроэнтеролог Никита Харлов дал рекомендации, которые помогут поддержать микрофлору тем, кто принимает антибиотики. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным НСН, он пояснил, что антибиотики нельзя принимать бесконтрольно. Но даже при наличии показаний могут быть побочные эффекты, например, расстройство желудка.

Вместе с такими препаратами стоит принимать пробиотики. Так как кроме опасных бактерий, антибиотики убивают и полезные, а пробиотик поможет восстановить баланс.

Также следует принимать сорбенты. Основное правило: выдерживать не менее часа после приема антибиотиков. Иначе они не подействуют полностью, так как сорбент впитает часть лекарства.

Вместо антибиотиков в таблетках лучше выбирать препарат для инъекций. Они менее негативно воздействуют на кишечник.

Также врач посоветовал употреблять в пищу побольше клетчатки. Например, мякоть огурцов, кабачков и томатов. Кожуру он посоветовал счищать, так как она бесполезна для организма.

Харлов заключил, что чем дольше идет прием антибиотиков, тем больше вреда они наносят организму, поэтому забывать о поддержании микрофлоры нельзя.