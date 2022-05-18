Гастроэнтеролог Черемушкин рассказал, при какой боли в животе нужно вызывать скорую

Боль в животе может быть нормальным явлением, но резкая, очень сильная боль — симптом острых заболеваний, при таких болях лучше вызвать скорую помощь. Об этом для радио Sputnik рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Черемушкин.

«Если у вас возникла резкая, интенсивная, острая боль, которая не позволяет даже ходить, необходимо вызвать скорую. Причин может быть масса, в том числе перитонит, аппендицит, перфорация полого органа, острый панкреатит», — предупредил врач.

Боль, дискомфорт, вздутие живота могут проявиться после переедания или употребления непривычной пищи. Такая боль нормальна, но если она не проходит в течение 30 минут, лучше записаться к врачу на осмотр. Также стоит обратиться к специалисту, если боли появляются часто или будят по ночам.