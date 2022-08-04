Гастроэнтеролог Богомолов рассказал, как пить алкоголь с меньшим вредом для здоровья

Чтобы алкоголь не наносил много вреда здоровью, нужно выбирать напитки с наименьшим количеством сахара, а также следить за количеством выпитого. Об этом Ura.ru рассказал гепатолог и гастроэнтеролог Павел Богомолов.

«Принципиально важно, чтобы в алкоголе не было сахара. Настоящее шампанское должно быть без сахара. В таком случае оно менее вредно. Главное при употреблении любого алкоголя, не только шампанского, делать это не быстро, чтобы за два часа было меньше пяти единиц. Оптимально — одна единица для женщины и две единицы мужчине», — объяснил врач.

Это значит, что в случае, например, с шампанским, не следует выпивать больше двух бокалов за два часа.

При этом, чтобы снизить риски для здоровья от периодического употребления алкоголя, в остальное время нужно заниматься спортом и правильно питаться.

«Нужно регулярно заниматься физической культурой, так как в мышцах осуществляется так называемый „альтернативный путь“ метаболизма алкоголя, если у человека развитая мышечная масса, то повреждение печени у таких людей от алкоголя случается реже», — рассказал Богомолов.