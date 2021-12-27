Гастроэнтеролог Бережная рассказала о вероятности разрыва кишечника из-за передания
Гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, что разрыв кишечника из-за переедания маловероятен, так как внутренние органы довольно эластичны. Об этом сообщила газета «Известия».
Ранее по этой причине попал в больницу школьник из Санкт-Петербурга.
«Очень сложно съесть столько, чтобы внутренние органы разорвались, потому что они очень эластичные», — объяснила Бережная.
Она предположила, что до этого школьник получил какую-то травму живота.