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    27 декабря 2021, 19:15

    Гастроэнтеролог Бережная рассказала о вероятности разрыва кишечника из-за передания

    Дарья Морозова

    Гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, что разрыв кишечника из-за переедания маловероятен, так как внутренние органы довольно эластичны. Об этом сообщила газета «Известия».

    Ранее по этой причине попал в больницу школьник из Санкт-Петербурга.

    «Очень сложно съесть столько, чтобы внутренние органы разорвались, потому что они очень эластичные», — объяснила Бережная.

    Она предположила, что до этого школьник получил какую-то травму живота.