Гастроэнтеролог Бережная рассказала, чем вреден поздний ужин

Привычка ужинать поздно вечером, непосредственно перед сном, может нанести вред пищеварительной системе и печени. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

Когда человек ложится спать с большим объемом пищи в желудке, содержимое желудка может попасть обратно в пищевод. Это может привести к ожогу желудка и размножению бактерий внутри него. Все это грозит нарушениями пищеварения, а наутро может возникать тяжесть в желудке и отрыжка. Кроме того, поздние ужины могут в перспективе нанести серьезный вред печени.

«После позднего ужина хуже работают все органы. Когда человек спит, у него совершенно другая энергетическая потребность. В итоге избыточный прием пищи перед сном может привести к ожирению печени, на которую в данном случае идет большая нагрузка. Это так называемый жировой гепатоз, который при неправильном питании возникает даже у очень худых людей», — объяснила врач.