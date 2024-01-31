Здоровье 31 января 2024, 13:12 Гастроэнтеролог Байо рассказал, что завтрак важен для нормальной работы кишечника

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Завтрак играет важную роль, настраивая работу организма, запуская кишечник и гормональные процессы. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Олег Байо.

Он отметил, что не стоит игнорировать первый прием пищи. Потому что он отражается также на способности организма к насыщению и помогает не переедать в течение дня. Крайне важно, чтобы завтрак был сбалансированным. Одним из самых главных утренних продуктов врач назвал куриное яйцо, богатое жирами, белком и аминокислотами.

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«Правильный завтрак должен содержать основные микроэлементы и главный из них — это качественные белки и жиры, а также, сложные углеводы для энергии на весь день», — подчеркнул врач.

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