Здоровье 31 марта 2023, 12:54 Гастроэнтеролог Анна Свиридова рассказала, как кофе влияет на печень

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Кофе может помочь при проблемах с печенью и в ее восстановлении. Об этом «Газета.ru» рассказала гастроэнтеролог Анна Свиридова.

По ее словам, безопасными все еще являются не более 300 миллилитров в день. И строго после еды. То есть за день должно выходить не более трех-четырех чашек эспрессо.

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«Хлорогеновая кислота в кофе помогает восстановить поврежденные клетки печени», — объяснила врач.

Как добавило «ФедералПресс», кофе противопоказан гипертоникам. А также тем, у которого диагностирована анемия или остеопороз.

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