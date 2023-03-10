Здоровье 10 марта 2023, 13:20 Гастроэнтеролог Андрей Якушев предупредил, что изжога может быть признаком рака

Читать 360tv в

Постоянная изжога может свидетельствовать о серьезных проблемах с желудком и даже раке. Об этом «Газете.ru» сообщил гастроэнтеролог Андрей Якушев.

По его словам, изжогу вызывает выброс желудочного сока в пищевод. Последний не приспособлен к атаке агрессивных жидкостей, вследствии чего начинается неправильное деление клеток. Последнее, как отметил сайт kp.ru, приводит к «пищеводу Баррета», или предраковому состоянию.

Реклама

«Если не обращать на это внимания и не лечить, то может развиться рак пищевода, симптомом которого также является изжога», — рассказал Андрей Якушев.

Реклама

Авторы: