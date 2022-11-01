Гастроэнтеролог Андреев рассказал, как следует питаться после 50 лет | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 16:33 Гастроэнтеролог Андреев рассказал, как следует питаться после 50 лет Гастроэнтеролог Андреев: после 50 лет следует есть маленькими порциями 4-5 раз в день freepik

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Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александр Андреев в разговоре с изданием «Доктор Питер» рассказал, как следует питаться людям после 50 лет, чтобы прожить как можно дольше.

По словам медика, главное правило заключается в маленьких порциях и частом питании. Человеку после 50 лет необходимо есть по 4-5 раз в день. Переедание нежелательно, поскольку с этого возраста метаболизм замедляется.

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Андреев также порекомендовал сократить норму калорий на четверть.

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«Уменьшение суточного калоража на четверть не только убережет от набора лишнего веса, но и предупредит развитие серьезных заболеваний», — процитировал врача «ФедералПресс».

Гастроэнтеролог предложил людям в возрасте отказаться от животных жиров в пользу орехов и полезных растительных масел. Таким образом можно избежать накопления плохого холестерина и развития атеросклероза, добавил он.