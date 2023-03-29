Здоровье 29 марта 2023, 19:22 Гастроэнтеролог Александра Ноев рассказала, как вычислить опасные для здоровья роллы

Читать 360tv в

Роскачество нашло в 40% роллов «Филадельфия» кишечную палочку, поэтому при заказе японского блюда в службе доставке или ресторане нужно быть предельно внимательными. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

Она призвала оценить внешний вид продукта. Рис должен быть белым, рыба без пятен, овощи и сыр свежими, блюдо не должно иметь посторонних запахов. Кроме того, важен срок годности. Есть роллы спустя 12 часов после их приготовления не рекомендуют.

Реклама

Александра Ноев добавила, что найденная Роскачеством палочка почти не могла нанести вред организму. Но другие штаммы нередко вызывают серьезные последствия.

«Например, энтеропатогенная палочка вызывает приступы острой диареи, общей интоксикации, которая длится до 10 дней. Симптомы заражения — боль в животе и диарея, нередко с кровью. Могут наблюдаться лихорадка и рвота», — отметила гастроэнтеролог.

Авторы: