Гарвардские ученые рассказали, с помощью каких ягод можно снизить риск инфаркта

Ягоды помогают снизить риск возникновения многих заболеваний. К такому выводу пришли диетологи Джульетта Келлоу и Сара Брюэр. Об этом сообщило издание «Профиль».

По мнению специалистов, синий и красный цвет ягод свидетельствует о том, что они богаты антиоксидантами. Эти вещества помогают бороться с воспалениями в организме.

«Исследования также показали, что ягоды связаны с улучшением сердечно-сосудистой системы. В частности, употребление не менее трех порций черники или клубники в неделю может снизить риск сердечного приступа», — объяснили специалисты.

Специалисты из Гарвардской медицинской школы подтвердили это заявление. Они провели исследование, которое показало, что женщины, которые регулярно ели ягоды, снизили риски инфаркта на 34%, передали Nation News.