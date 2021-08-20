Психиатр рассказал об опасности гаджетов для здоровья

Глаза современного человека испытывают небывалую нагрузку, с которой организму справляться все сложнее. Люди пользуются компьютерами, смартфонами, смотрят телевизор и не дают органам зрения отдыхать. Эта ситуация опасна постепенной потерей зрения. Об этом в интервью «360» рассказал главный психиатр Московской области Антон Масякин.

Он отметил, что по статистике, 90% людей в первые 15 минут после сна берут в руки смартфон, чтобы проверить почту и ответить на пришедшие ночью сообщения. Так начинается обычный день, когда глаза испытывают чрезмерную нагрузку.

«В советское время была такая профилактика зрения для школьников. Это было очень правильно. Нужно было оторвать глаз от учебников, посмотреть вдаль, вперед. При этом тогда не было столько мониторов, сколько есть сегодня», — напомнил специалист.

Он подчеркнул, что нужно давать себе перерыв, так как восстанавливающие ресурсы организма ограничены. Потеря зрения происходит не сразу, а постепенно. Но постоянное использование гаджетов может привести к тому, что однажды сил у организма просто не хватит.