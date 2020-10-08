Фуд-блогер рассказала, как пить гранатовый сок без вреда здоровью

Она отметила, что такой напиток лучше не употреблять в чистом виде. Лучше разбавить его простой водой.

«Вообще, в идеале гранатовый сок надо разводить водой. После гранатового сока лучше почистить зубы, потому что плохо влияет на эмаль», — пояснила специалист.

Глузская добавила, что плод должен быть ровным, гладким, без вмятин, трещин и других внешних повреждений. Помимо прочего, хороший, сочный гранат обычно тяжелый.