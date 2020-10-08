Фуд-блогер рассказала, как пить гранатовый сок без вреда здоровью
Фуд-блогер, бренд-шеф кафе «Большой город» Лиза Глузская рассказала, как пить гранатовый сок без вреда для здоровья, информирует радио «Говорит Москва».
Она отметила, что такой напиток лучше не употреблять в чистом виде. Лучше разбавить его простой водой.
«Вообще, в идеале гранатовый сок надо разводить водой. После гранатового сока лучше почистить зубы, потому что плохо влияет на эмаль», — пояснила специалист.
Глузская добавила, что плод должен быть ровным, гладким, без вмятин, трещин и других внешних повреждений. Помимо прочего, хороший, сочный гранат обычно тяжелый.