Здоровье 14 апреля 2023, 15:49 Фтизиатр Смердин рассказал об опасных свойствах туберкулеза Фтизиатр Смердин заявил, что туберкулез может маскироваться под другие болезни

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Туберкулез имеет свойство маскироваться под более легкие заболевания, из-за чего порой бывает довольно тяжело его вычислить. Такой информацией поделился главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, заболевание можно спутать с простудой. Он проявляется в виде слабости, высокой утомляемости, продолжительного кашля. Также симптомы могут быть схожи с симптомами бесплодия или даже слепоты.

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«У пациентов с длительным кашлем неясного происхождения в течение двух недель и дольше обязательно нужно исследовать мокроту методом бактериоскопии», — отметил врач.