Здоровье 22 марта 2023, 15:53 Фтизиатр Богородская рассказала, кто находится в группе риска по заболеванию туберкулезом Врач Богородская: пациенты, которые имеют ВИЧ-инфекцию, имеют риски заболеть туберкулезом

Читать 360tv в

Пациенты, которые имеют ВИЧ-инфекцию или иммунодефицит любого другого происхождения, входят в группу риска по заболеванию туберкулезом. Об этом РИА «Новости» сообщила фтизиатр Елена Богородская.

Врач добавила, что осторожными следует быть людям, которые получают терапию имунносупресантами.

Реклама

«Также к группам риска относятся люди, которые страдают психическими заболеваниями, наркологическими расстройствами, сахарным диабетом, болезнями желудочно-кишечного тракта или заболеваниями легких», — процитировала «Политика сегодня» фтизиатра.

Реклама

Человек, перенесший любое вирусное или инфекционное заболевание, может попасть в группу риска, поскольку его иммунная система ослаблена, добавила Богородская.