ФСИН заявила об уменьшении числа больных ВИЧ в тюрьмах
Начальник управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Александр Приклонский отметил сокращение числа ВИЧ-инфицированных в тюрьмах. За последние три года их количество уменьшилось на 9,4% и теперь составляет 58 тысяч человек, сообщило RNS.
С таким заявлением Приклонский выступил на V Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.
«В течение последних трех лет совместная работа дала положительные результаты. Мы отмечаем положительные тенденции в снижении количества ВИЧ-инфицированных — если у нас три года назад их было около 64 тысяч, то сейчас — 58 тысяч», — пояснил начальник.
ФСИН отмечает, что 11% человек, находящихся в местах лишения свободы, больны ВИЧ. В тюрьмах 7% россиян инфицированы ВИЧ.