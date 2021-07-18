Фруктово-ягодный иммунитет. Диетолог рассказал, что есть для защиты от вирусов

Укрепить иммунитет помогают практически все фрукты, овощи и ягоды, особенно сезонные, которые имеют насыщенный яркий цвет. Они обладают полезными свойствами, особенно актуальными в эпоху пандемии. О том, как зарядить свой рацион, обеспечив дополнительную защиту от заразы, «360» рассказала диетолог Елена Соломатина.

У фруктов, овощей и ягод есть много общего. Тот же витамин C содержится и в черной смородине, и в болгарском перце. Полезны все синие и темно-фиолетовые ягоды: голубика, ежевика, темный виноград. Даже слива. Они содержат антициониды, которые очень благотворно воздействуют на кровеносную систему. Ее укрепление сейчас тоже очень важно, учитывая, что доставка белков иммунной системы происходит через кровоток.

На капиллярное кровообращение очень хорошо воздействует карцетин, которого очень много в яблоках.

Ягоды и фрукты, которые обладают желто-оранжевым цветом, содержат в своем составе бета-каротин. Они укрепляют слизистую, способствуют ее обновлению. Например, абрикосы, облепиха, персики и груши.

«А это очень важно для поддержания иммунной системы. Потому что тот же вирус, он внедряется прежде всего через слизистые. Поэтому крепкая слизистая — залог нормальной иммунной системы», — отметила диетолог.

Груши даже используют как противовоспалительное и отхаркивающее средство при заболеваниях бронхо-легочной системы. Поэтому в эпоху пандемии их точно следует включить в рацион, учитывая, что коронавирус поражает не только верхние, но и нижние дыхательные пути.

Вишня и черешня помогут как натуральное снотворное, потому что содержат много мелатонина. Причем этот гормон отвечает не только за засыпание, но и за сопротивляемость организма различным неблагоприятным факторам. Поэтому не зря говорят, что нужно вовремя ложиться спать. Это очень важно, чтобы организм был крепче. Кроме того, были исследования, что два киви на ночь тоже помогут заснуть.

Сливы, кроме прочего, обладают послабляющим эффектом. Многим людям нельзя допускать запоров, ведь токсины попадают в кровь и напрягают иммунную систему.

«Кишечник — это как первый оплот нашей иммунной системы. В нем сосредоточено 70% нашей иммунной системы», — отметила Соломатина.

Полезны все фрукты, в которых есть много клетчатки и пектина. Растворимая клетчатка с пектином очень мягко воздействует на ЖКТ, абсорбирует все токсины. Это также является кормом для микрофлоры и в любом случае укрепляет иммунную систему.

Тем, кто заболел, особенно помогут сладкие ягоды и фрукты. Они дадут нормальное количество энергии и углеводов, чтобы справиться с заразой.

Арбуз тоже хорош, ведь в нем содержится ликопин, как и в томатах, а также много калия, как и в абрикосах. Это понижает давление и улучшает работу сердечной мышцы, что тоже немаловажно.

Дыня содержит достаточно много магния, который, как известно, тоже расширяет стенки кровеносных сосудов. И когда идет ухудшение сатурации, дыхательная недостаточность, помимо железа, часто выписывают магний, чтобы кровь легче циркулировала, а на спазм сосудов тратилось меньше энергии.