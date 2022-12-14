Здоровье 14 декабря 2022, 03:04 Frontiers in Nutrition: каша из пшена полезнее гречневой и овсяной

Читать 360tv в

Британские ученые заявили, что каша из пшена или проса имеет больше полезных свойств, чем гречневая или овсяная. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на Frontiers in Nutrition.

Реклама

По их данным, в пшене много пищевых волокон, белка, фолиевой кислоты, витаминов группы B, калия, фосфора, железа и магния. Кроме того, эта крупа помогает поддерживать оптимальный уровень глюкозы в крови. Также она полезна для ЖКТ, в частности для работы кишечника.