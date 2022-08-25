Frontiers in Nutrition: детям до 14 лет лучше не пропускать завтрак

Ученые из Университета Кастилия-Ла-Манча выяснили, что дети младше 14 лет, которые не пропускают завтрак, имеют более здоровую психику. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на журнал Frontiers in Nutrition.

Исследователи оценили связь утреннего приема пищи и таких характеристик, как самооценка, тревога, настроение и тому подобное. Выяснилось, что дети, которые регулярно завтракают дома, реже страдают от поведенческих проблем и высокой тревожности.

Ученые отметили, что вывод требует дальнейшего исследования, так как пока непонятно, как именно завтрак влияет на психику.