В Москве начали выдавать препарат «Фризиум» — он является жизненно важным лекарством для детей с эпилепсией. Торговые наименования препарата могут различаться в зависимости от производителя, но если видите название «Клобазам», то его можно смело брать — это международное непатентованное название препарата «Фризиум».

Препараты начали выдавать с 30 октября в аптеках Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы. Дети могут получить лекарство бесплатно из расчета на три месяца приема, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичный Депздрав.

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В России препарат «Клобазам» больше известен как «Фризиум» или «Урбанил». В Минздраве отметили, что оба названия — торговые наименования препаратов с действующим веществом клобазам одного и того же производителя.

Родителей, чьи дети срочно нуждаются в лекарстве, проинформирует дирекция по координации медицинских организаций департамента здравоохранения столицы.

Еще в начале сентября премьер России Дмитрий Медведев распорядился выделить более 26 миллионов рублей на закупку порядка 11 тысячи упаковок иностранных лекарств, необходимых детям. Полномочия по обеспечению препаратами находились у субъектов, а централизованного сбора данных о потребности в лекарствах не существовало.