Французский врач назвал симптомы алкоголизма

Распитие алкогольных напитков ежедневно приводит к рискам для здоровья. Об этом сообщила аддиктолог Мокка Лорберг, она же назвала главные признаки алкоголизма.

«Наприм, когда вы не можете воздерживаться от потребления алкоголя несмотря на негативные последствия для жизни и вопреки намерению перестать пить. Или когда повседневная жизнь человека вращается вокруг алкоголя и усилий по тому, чтобы его получить», — рассказала Лорберг РИА «Новости» о симптомах алкоголизма.

Еще одним признаком является невозможность остановиться на одном бокале. То есть первый стакан всегда провоцирует употребление последующих доз.

Если человек выпивает один бокал, чтобы унять такое желание и на краткое время почувствовать себя лучше — это тоже тревожный симптом. В таком случае алкоголь становится навязчивой идеей.

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При этом нет разницы в том, какой именно алкоголь предпочитает человек. Проблема состоит не в выборе напитка, а в том, как его употребляют. Выпивать даже один бокал красного вина каждый день не дает здоровью ничего хорошего и несет значительные риски, заметила Лорберг.

В рейтинге стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, который был составлен в начале ноября, Россия занимает седьмое место с результатом 11,1 литра.