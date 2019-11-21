  • Французский врач назвал симптомы алкоголизма

    21 ноября 2019, 07:39

    Юлия Булыгина

    Распитие алкогольных напитков ежедневно приводит к рискам для здоровья. Об этом сообщила аддиктолог Мокка Лорберг, она же назвала главные признаки алкоголизма.
    Французский врач назвал симптомы алкоголизма

    «Наприм, когда вы не можете воздерживаться от потребления алкоголя несмотря на негативные последствия для жизни и вопреки намерению перестать пить. Или когда повседневная жизнь человека вращается вокруг алкоголя и усилий по тому, чтобы его получить», — рассказала Лорберг РИА «Новости» о симптомах алкоголизма.

    Еще одним признаком является невозможность остановиться на одном бокале. То есть первый стакан всегда провоцирует употребление последующих доз.

    Если человек выпивает один бокал, чтобы унять такое желание и на краткое время почувствовать себя лучше — это тоже тревожный симптом. В таком случае алкоголь становится навязчивой идеей.

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    При этом нет разницы в том, какой именно алкоголь предпочитает человек. Проблема состоит не в выборе напитка, а в том, как его употребляют. Выпивать даже один бокал красного вина каждый день не дает здоровью ничего хорошего и несет значительные риски, заметила Лорберг.

    В рейтинге стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, который был составлен в начале ноября, Россия занимает седьмое место с результатом 11,1 литра.