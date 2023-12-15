Здоровье 15 декабря 2023, 15:47 Французские ученые из института Inrae выяснили, что ранний завтрак снижает риск развития болезней сердца

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Французские ученые из института Inrae провели исследование и выяснили, что привычка рано завтракать значительно снизит риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил сайт medicalxpress.

Отмечается, что каждый час задержки утреннего приема пищи увеличивает риск примерно на 6%. Так, у людей, которые завтракают в девять утра, вероятность развития болезней сердца на 6% выше, чем у тех, кто ест в восемь утра.

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Как сообщили «Дни.ру», на завтрак лучше всего есть каши без сахара, яйца, мюсли, цельнозерновой хлеб и молочные продукты.