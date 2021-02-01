Франция поставила условие для совместного производства «Спутника V»

Будущее совместного производства российской вакцины «Спутник V» с Францией зависит от решения Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

«Для меня или для совместного производства с Францией все будет зависеть от одобрения Европейским агентством по лекарствам, которое будет проводиться на основе исключительно научного анализа», — процитировало РИА «Новости» посла Франции в России Пьера Леви.

Вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации в ЕС и ВОЗ. Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что российский препарат может сыграть важную роль в борьбе с пандемией.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил накануне, что Россия не собирается никому навязывать свои вакцины от коронавируса, но готова поделиться технологией производства препаратов с Евросоюзом.