Форум ВОЗ по коронавирусу открыт в Женеве

По данным RT, в нем участвуют 400 экспертов из разных стран. Основная цель — объединить усилия в борьбе с эпидемией китайской пневмонией.

«Мы надеемся, что одним из итогов этой встречи станет согласованная дорожная карта для исследований, которая согласует вокруг себя учёных и доноров», — рассказал руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Со стороны России на форуме присутствуют специалисты Роспотребнадзора.