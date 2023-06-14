Здоровье 14 июня 2023, 03:39 Форум «Лекарственная безопасность» представил расширенную программу в рамках ПМЭФ-2023 Freepik

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Расширенную деловую программу форума «Лекарственная безопасность» в рамках Петербургского международного экономического форума опубликовали на официальном сайте. Мероприятие пройдет 14 июня в стартовый день ПМЭФ-2023.

Организаторами форума выступают Минздрав России и Фонд Росконгресс. Поддержку в организации мероприятия оказал подкомитет по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Госдумы по охране здоровья.

Фармфорум проводится ежегодно, на площадке выступают ведущие специалисты отрасли. На мероприятии обсуждают актуальные вопросы развития фарминдустрии в России. В программе — дискуссии на тему импортозамещения, внедрения персонифицированной медицины, новые технологии терапии, регулирование обращения лекарств и многие другие.

В форуме примут участие глава Минздрава Михаил Мурашко, зампред Совфеда Галина Карелова, руководитель ФМБА Вероника Скворцова, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, а также иностранные специалисты отрасли.