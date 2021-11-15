Форму справки о прививках от COVID-19 утвердили в Минздраве
Минздрав представил утвержденную форму справки о прививках против коронавируса
В Минздраве утвердили форму справки о сделанных против коронавируса прививках, противопоказаний к вакцинации и перенесенном COVID-19. Ее будут выдавать по устному запросу.
Приказ министерства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Справку выдадут при необходимости после каждой прививки или введения ее компонентов, при выявлении медицинских противопоказаний к вакцинации.
«Сведения о введении всех компонентов вакцины в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата отражаются в одной справке», — отмечено в документе.
Сертификат о прививке против COVID-19, противопоказаниях или перенесенной болезни сформируется автоматически на «Госуслугах» на русском и английском языках не позднее трех дней после внесения в информационный ресурс сведений о завершении вакцинации или о перенесенном ковиде.
Сведения о введении первого компонента вакцины будут отображаться на портале госуслуг и в записи о прививках в информационном ресурсе.
Найти QR-код можно в левом верхнем углу документа. При проверке через интернет отображаются сведения о его сроке действия, дате рождения и первых трех буквах фамилии, имени и отчества. Код также содержит первые две цифры серии паспорта и последние три — его номера.
Сертификат переоформят, если обновятся данные о прививках, противопоказаниях или перенесенной болезни. Ранее внесенные в него данные сохранятся.