Многие российские дети переносят ковид в тяжелой форме. Сейчас лечение проходят более 30 тысяч юных пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«В России с начала пандемии несовершеннолетние составили более пяти процентов всех заболевших коронавирусом, что меньше, чем во многих странах, но в связи с распространением штамма „дельта“ число случаев неуклонно растет», — привело сообщение ведомства РИА «Новости».

В министерстве уточнили, что клинические проявления ковида наблюдаются более чем у 50% заразившихся молодых людей. У многих несовершеннолетних заболевание протекает в тяжелой форме. Российские врачи сейчас помогают вылечиться 30 тысячам детей.

Ранее Минздрав объявил о регистрации вакцины от ковида для подростков. Препарат «Гам-КОВИД-Вак М» будут использовать для вакцинации детей от 12 до 17 лет включительно. Препарат для подростков прошел клинические исследования, показавшие его высокую эффективность и безопасность.

Международные эксперты считают, что вакцинация подростов поможет защитить не только их самих, но и уменьшит заболеваемость среди взрослого населения.