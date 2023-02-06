Здоровье 06 февраля 2023, 13:12 Food News: специалисты назвали полезные свойства орехов

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Специалисты Food News, ссылаясь на результаты научных исследований, рассказали, что частое употребление орехов способствует снижению риска ухудшения когнитивных способностей.

Особенно полезно употреблять ореховую смесь, состоящую из миндаля, фундука, бразильских и грецких орехов. В них содержится множество ненасыщенных жирных кислот, которые могут влиять на контроль уровня глюкозы, написало РИА ФАН.

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Американские ученые также заметили, что орехи способствуют профилактике эндотелиальной дисфункции и снижению уровня холестерина в крови.

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