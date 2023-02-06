06 февраля 2023, 13:12
Food News: специалисты назвали полезные свойства орехов
Специалисты Food News, ссылаясь на результаты научных исследований, рассказали, что частое употребление орехов способствует снижению риска ухудшения когнитивных способностей.
Особенно полезно употреблять ореховую смесь, состоящую из миндаля, фундука, бразильских и грецких орехов. В них содержится множество ненасыщенных жирных кислот, которые могут влиять на контроль уровня глюкозы, написало РИА ФАН.
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Американские ученые также заметили, что орехи способствуют профилактике эндотелиальной дисфункции и снижению уровня холестерина в крови.
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