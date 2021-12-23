Food News: чеснок назвали лучшей приправой для здоровья печени

Чеснок — не только практически универсальная приправа, но и продукт, обладающий большим количеством полезных свойств для организма. Об этом написало издание «ИноСМИ» со ссылкой на Food News.

В чесноке содержится антиоксидант глутатион, важный для нормального функционирования организма. Благодаря нему добавление чеснока в ежедневный рацион поможет избавиться от токсинов и очистить почки и печень, нормализовав их работу. Кроме того, чеснок выводит из организма тяжелые металлы и защищает печень от окислительного стресса, возникающего из-за воздействия свободных радикалов.

Немаловажно, что в чесноке содержится селен, который благотворно влияет на иммунную систему и способствует выработке тиреоидных гормонов.

Самым эффективным способом употребления чеснока будет поедание его в сыром виде, отметило ИА Nation News. Однако также его можно раздавленным или порубленным добавлять в салаты, супы, гарниры и другие блюда.