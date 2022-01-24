Фонд «Круг добра» сможет закупать лекарства сразу после регистрации в РФ

Фонд «Круг добра» для помощи детям со спинальной мышечной атрофией и другими тяжелыми орфанными заболеваниями сможет закупать лекарства сразу после их регистрации в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передал ТАСС.

Таким образом, фонд «Круг добра» сможет закупать лекарства еще до того, как они поступят на рынок. Постановление об этом уже подписано, сказал Мишустин.

Право фонда закупать лекарства для детей сразу после регистрации касается и швейцарского препарата «Золгенсма», необходимого для лечения СМА, указал председатель правительства.

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало «Золгенсму» в декабре 2021 года. Перед этим в России прошли регистрацию только два препарата для лечения СМА — «Спинраза» и «Рисдипла».

«Золгенсма» является самым дорогим в мире препаратом для детей со СМА. Стоимость одного укола составляет 2,1-2,5 миллиона долларов (порядка 190 миллионов рублей).

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что власти увеличат возраст тех, кто может получать лекарства через фонд «Круг добра». Глава государства сообщал, что на помощь смогут рассчитывать и после достижения 18 лет.