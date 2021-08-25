ФОМС оценил траты на лечение россиян от ковида в 111 миллиардов

Траты на лечение россиян с коронавирусом во втором полугодии 2021 года превысят 111 миллиардов рублей. Такую сумму назвали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС), исходя из прогноза Минздрава по заболеваемости, написал РБК.

Власти прогнозируют, что с июля по декабрь в России могут выявить 3,9 миллиона случаев заражения коронавирусом. В таком случае, согласно оценке ФОМС, оказание помощи инфицированным обойдется более чем в 111 миллиардов рублей. Каждому пятому заболевшему может потребоваться госпитализация — это примерно 784 тысячи человек.

Эпидемиолог Антон Барчук отметил, что такой прогноз слишком пессимистичен. Он предположил, что Минздрав просто взял текущую статистику по заболеваемости и «продлил» ее до конца года.

Счетная палата также отметила, что на оказание помощи застрахованным россиянам во втором полугодии ФОМС дополнительно потребуется 65,4 миллиарда рублей. И еще около 60 миллиардов нужно для компенсаций оплаты труда работникам и на прочие расходы.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили о проблемах с памятью у переболевших ковидом.