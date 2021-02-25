Врачи рассказали, как распознать дефицит фолиевой кислоты

Фолиевая кислота (витамин B9) необходима для кровеносной и иммунной систем. Она поступает в организм с зеленью, овощами, мучными изделиями, цитрусовыми и другими продуктами. Дефицит витамина может вызывать анемию. Врачи рассказали, как распознать недостаток B9 на ранней стадии.

Признаками дефицита фолиевой кислоты могут быть вялость и одышка, сообщила газета Express.

Организм не запасает фолиевую кислоту в большом количестве. Поэтому если человек в течение определенного времени питался здоровой пищей, а затем перешел на нездоровое питание, уровень B9 может снизиться.

При дефиците фолиевой кислоты уменьшается количество эритроцитов, кровь переносит меньше кислорода, и человек может упасть в обморок. Кроме того, появляется онемение в конечностях, пациент может чувствовать себя подавленно.

Иногда дефицит витамина может проявляться в виде головной боли, учащенного сердцебиения, звона в ушах.

Недостаток витамина В9 устанавливают на основе анализа крови. После этого пациенту назначают витаминные добавки.

Большое количество фолиевой кислоты содержится в белокочанной, цветной и брюссельской капусте, фасоли, бобах, брокколи, шпинате, спарже и латуке.